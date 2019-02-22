رئيس مصلحة الجمارك يعود للقاهرة بعد زيارة لكوريا الجنوبية

كتب أحمد حمادة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ووفد وزارة المالية عقب زيارته لكوريا الجنوبيه خلال الفترة من 19- 21 فبراير 2019 للإطلاع على أحدث تطبيقات منظومة النافذة الواحدة الكورية والتى تستخدم لميكنة الأعمال والخدمات الجمركية.

والتقى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، خلال زيارته كى مون يونج رئيس هيئة الجمارك الكورية الذى أبدى سعادته وترحيبه بوفد وزارة المالية، مشيرا لأهمية تعزيز وتدعيم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصلحتى الجمارك الكورية والمصرية للمساهمة فى تسهيل وزيادة حركة التجارة بين البلدين .

واستعرض رئيس الجمارك الكورية آخر التطورات المتعلقة بمنظومة النافذة الواحدة الكورية موضحا أنه يتم الإفراج عن البضائع الواردة للجمارك الكورية خلال مدة تتراوح بين 4 ساعات وحتى أسبوع طبقا لنتيجة العرض من خلال 3 أنظمة وحسب الحالة ففى الأولى تقوم بعض الشركات بإستيراد عينة من شحنة البضائع المراد إستيرادها وعرضها على جهات العرض للفحص وعند وصول الشحنة الأصلية يتم الإفراج عنها فورا ، وفى الحالة الثانية يتم الإفراج طبقا لبروتوكولات موقعة للفحص مع بعض الدول فإذا توفرت المطابقة يتم الإفراج، أيضا أما الحالة الثالثة فيتم التخزين فى مستودعات عامة لحين ورود نتيجة الفحص والمطابقة النهائية .

كما التقى نجم خلال هذه الزيارة مع رئيس هيئة الضرائب الكورية الذى قام بشرح نظام الضرائب فى كوريا والذى يتم فيه إصدار بطاقة إلكترونية لكل عميل ويقوم العميل بتسجيل جميع معاملاته وتخصيمها من الإيرادات وتتضمن البطاقة حوافز للمحلات والعملاء وخصومات ضريبية لتشجيع الشراء والإلتزام الضريبى كما أبدى إستعداده وترحيبه بالتعاون مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية .

وقام رئيس مصلحة الجمارك المصرية والوفد المرافق بزيارة ميدانية لميناء Incheon الكوري حيث شاهد أحدث أجهزة الفحص بأشعة الإكسراى والتى تعمل بنظام الصور وليس الكثافة، كما تم مشاهدة التطبيقات الفعلية لمنظومة الفحص بأشعة الإكسراى والربط بين منظومة أجهزة الفحص بأشعة الإكسراى وإدارة المخاطر حيث أن نسبة الكشف 3٪ فقط من إجمالى الحاويات عند الإشتباه لضمان سرعة الإفراج كما يتم تطبيق عقوبات شديدة على أية مخالفات .

كما زار أيضا مطار أنشون والذى يتم عرض جميع الطرود الواردة إليه على أجهزة الفحص بأشعة الإكسراى كما يتم التنسيق الكامل بين أجهزة الفحص بأشعة الإكسراى وإدارة المخاطر .

كما زار رئيس مصلحة الجمارك أيضا المقر الرئيسي لشركة LG Electronics ( إل جى للإلكترونيات) الكورية واستعرض التيسيرات الجمركية والمزايا والضمانات والحوافز التى تقدمها مصر للمستثمرين ودعا الشركة لتوسيع حجم استثماراتها فى مصر وزيادة خطوط إنتاجها في مصر .