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رئيس مدينة الأقصر: إزالة 166 طن قمامة ومخلفات صلبة فى 5 أيام

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:00 ص
رئيس مدينة الأقصر: إزالة 166 طن قمامة ومخلفات صلبة فى 5 أيام رفع مخلفات الحنطور لخدمة حركة السياحة
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بمواصلة حملات النظافة بكل شوارع المدينة لإعادة المظهر الجمالى المميز للمدينة أمام أفواج السائحين الذين يستمتعون بزيارة الشوارع التراثية المميزة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية أمر كل رؤساء أحياء المدينة بسرعة رفع التراكمات بمناطق الصهاريج بنجع الخطباء وإعادة فتح الشوارع المواجهة لسور السكة الحديد من الناحية الشرقية، حيث تابع حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، حملات النظافة المكبرة الجارية لمدة 5 أيام، والتى تم خلالها إزالة 160 طن تراكمات وقمامة منذ بدء الحملة.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أن رجال قطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر بقيادة سمير سعود، يقيمون بحملة نظافة استهدفت منطقة موقف حنطور "مرحبًا"، وذلك بناءً على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وتعليمات حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة، وفى إطار استمرارية تحسين المظهر العام لمدينة الأقصر.

وقال سمير سعود، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول بمنطقة موقف حنطور مرحبا، وتطهيرها من الروائح الكريهة التى تنبعث من روث الخيول، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 6 أطنان مخلفات، وجارٍ مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر، والظهور بالمظهر اللائق أمام السياح من مختلف الجنسيات.

 

 


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