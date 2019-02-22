رئيس جبهة إنقاذ تونس يعلن ترشحه للرئاسة..ويؤكد:الإخوان جماعة إرهابية

كتب كامل كامل

أعلن السياسى التونسى منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس المناهضة لحركة النهضة – إخوان تونس- ترشحه فى انتخابات الرئاسة التونسية المقرر اجرءوها فى شهر اكتوبر المقبل، وذلك أثناء تواجده فى باريس.

وقال منذر قفراش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن جماعة الإخوان فى تونس سيطرت على مفاصل الدولة وتسعى لإحكام قبضتها، الأمر الذى دفعنى للتواصل مع أحزاب سياسية وأيدوا ترشحى فى انتخابات الرئاسة لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية.

وأشار "قفراش"، إلى أن هناك عددا من الأحزاب السياسية ستدعمه فى سباق الانتخابات الرئاسية، موضحا أن القوى السياسية الداعمة له فى الانتخابات هى حزب الخيار الثالث وجبهة الإنقاذ وحركة التغيير وحزب الوطن.

وعن سبب إعلان ترشحه للانتخابات من باريس، قال "قفراش" :" لقد انتهيت اليوم من جميع التشاور والاتصال بالقوى السياسية ولذلك أعلنت فور انتهاء هذه الاتصالات".