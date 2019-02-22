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رئيس القابضة الكيماوية : انتهاء جمعيات الموازنات 28 مارس المقبل

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:00 ص
رئيس القابضة الكيماوية : انتهاء جمعيات الموازنات 28 مارس المقبل المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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قال المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إنه جارى عقد جمعيات الشركات التابعة الخاصة بمناقشة الموازنات التقديرية للعام المالى المقبل.

 

وأضاف مصطفى لـ" اليوم السابع" ، إن الميزانيات ستنتهى بغضون 28 مارس المقبل ، لافتا أن الشركة القابضة تسعى لخفض عدد الشركات الخاسرة من 9 شركات إلى 5 شركات العام المقبل ، كنتيجة لضخ استثمارات جديدة فيها سواء من الشركات أو تمويلات من الشركة القابضة فى صورة قروض ميسرة  ،بجانب أعمال الهيكلة المالية والإدارية المستمرة من العام الماضى وفق خطة وزارة قطاع الأعمال العام بهذا الشأن  .

 


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شركات القابضة الكيماوية

قطاع الأعمال العام

عماد الدين مصطفى




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