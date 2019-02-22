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رأس المال السوقى للبورصة يرتفع بقيمة 42.9 مليار جنيه خلال 3 أسابيع

الجمعة، 22 فبراير 2019 06:32 م
رأس المال السوقى للبورصة يرتفع بقيمة 42.9 مليار جنيه خلال 3 أسابيع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت البورصة المصرية، الأداء الإيجابى خلال شهر فبراير الجارى، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 42.9 مليار جنيه خلال الثلاث أسابيع الماضية، ليصل إلى مستوى 836.257 مليار جنيه.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 836.257 مليار جنيه، بنسبة نمو 1% عن الأسبوع الماضى.
     
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 431.668 مليار جنيه إلى 435.562 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 276.428 مليار جنيه إلى 279.190 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 708.097 مليار جنيه إلى 714.753 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1252 مليون جنيه ،خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1189 ألف سند تقريبا.
 

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