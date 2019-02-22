جهاز تنمية المشروعات: إتاحة 2.1 مليار جنيه لتمويل مشروعات بالبحيرة

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إنجازات الجهاز بمحافظة البحيرة، وذلك اعتبارا من عام 1992 وحتى 31 ديسمبر لعام 2018، وبلغ إجمالى التمويل 2.1 مليار جنيه لتنفيذ نحو 236 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاح حوالى 322 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نيفين جامع والوفد المرافق لها من قيادات الجهاز لمناقشة الأنشطة التنموية فى المحافظة، ووضع الإطار العام لاستراتيجية دعم وتنمية والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة والتى تهدف إلى تيسير الإجراءات اللازمة على المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها أو تطوير المشروعات القائمة.

وفى إطار سلسلة الزيارات التى تقوم بها نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمختلف محافظات الجمهورية بهدف تفعيل دور الجهاز فى المرحلة الحالية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية نحو المساهمة فى تنفيذ البرامج التنموية التى تتبناها الدولة للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدنى فى إتاحة كافة الخدمات التى يقدمها الجهاز بجميع المحافظات.

وأضافت نيفين جامع، أن إجمالى المنح المقدمة لمحافظة البحيرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حوالى 250 مليون جنيه اتاحت ما يقرب من 39 ألف فرصة عمل.

وأكدت نيفين جامع، على أن استراتيجية الجهاز تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة من خلال العديد من التيسيرات والمزايا التمويلية المتنوعة التى تناسب مختلف انواع المشروعات وكذلك الخدمات غير المالية من تسويق وتدريب وتأهيل الشباب بهدف التشغيل، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل على مضاعفة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة فى المحافظة ويسعى لتشجيع الشباب على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات ناجحة تتيح لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وكذلك مساعدتهم فى تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمجهودات الجهاز التى تمت بالتعاون مع المحافظة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحيث لا تقف عند حدود التمويل فقط وإنما تمتد إلى نواحى أخرى لها نفس الأهمية منها التدريب وإعادة التأهيل بهدف التشغيل والتسويق وكذلك الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية التى تساهم فى تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التمويل والدعم لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية.

وزار المحافظ ونيفين جامع والوفد المرافق لها، المنطقة الصناعية ومصنع عبجى للصناعات الكيماوية ثم قاما بالتوجه إلى مدينة رشيد لزيارة معرض السجاد اليدوى بالحديقة المتحفية وبعدها إلى مدينة حوش عيسى لزيارة المنطقة الصناعية – التجمع الحرفى السكنى.