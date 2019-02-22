تعرف على .. حجم الديون الداخلية والخارجية التى تلاحق النظام التركى

كتب - هاشم الفخرانى

كشفت وزارة المالية والخزانة التركية ، إحصاءات إجمالي ديون تركيا حتى 31 يناير 2019 ، بلغ ترليون و98 مليار و100 مليون ليرة اعتبارا من ينايرالماضي ، ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية و511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.

وقالت الإدارة المركزية بوزارة المالية التركية ، حسبما ذكرت صيحفة زمان التركية المعارضة ، أن إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليار و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017 بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012