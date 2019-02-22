تعرف على .. حجم الديون الداخلية والخارجية التى تلاحق النظام التركى

كشفت وزارة المالية والخزانة التركية ، إحصاءات إجمالي ديون تركيا حتى 31 يناير 2019 ، بلغ ترليون و98 مليار و100 مليون ليرة اعتبارا من ينايرالماضي ، ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية و511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.
وقالت الإدارة المركزية بوزارة المالية التركية ، حسبما ذكرت صيحفة زمان التركية المعارضة ، أن إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليار و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017 بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة