تعرف على المستندات المطلوبة لتحويل السيارة إلى العمل بالغاز الطبيعى

أسماء أمين



اليوم السابع بلس

بعد أن تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى فى السيارة كبديل أمن للوقود تعرف على المستندات المطلوبة لتحويل السيارة للغاز الطبيعى.

1- صورتان بطاقة رقم قومى سارية.

2- صورتان لرخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3- إيصال مرافق حديث (كهرباء - غاز - مياه) باسم مالك السيارة.

4- استمارة فحص مجانية متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

وفى حال أراد مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة ضامن، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

المدة المستغرقة لتحويل السيارة الى الغاز الطبيعى تترواح فترة تحويل السيارة للغاز الطبيعى من ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة مع منح ضمان لمدة 12 شهراً بدون حد أقصى للكيلو.