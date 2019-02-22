ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.. و"أوراسكوم" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 387.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 270.8 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 129.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 127 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 115.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 322.4 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 100.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 399.8 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 85.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 77.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 66.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 319 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 61.8 مليون جنيه، وقيمة تداول 49.1 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 53.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 121.4 مليون جنيه، وفى التاسع "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 51.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 109.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "النصر للملابس والمنسوجات-كابو" بحجم تداول بلغ 39.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 51.2 مليون جنيه.