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الجمعة، 22 فبراير 2019 03:13 م
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تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:06 م
تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد سفينة-ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 29 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 7 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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