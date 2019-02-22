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تحرير 1988 مخالفة مرورية وضبط 1213 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:38 م
تحرير 1988 مخالفة مرورية وضبط 1213 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة حمله مروريه-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة لضبط الخارجين عن القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن تحرير 1988 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة وكذلك عن ضبط 1213 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 1486 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.


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