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الجمعة، 22 فبراير 2019 11:27 م
خالد صلاح
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النحاس بأعلى مستوى منذ 7 أشهر بعد هبوط المخزون وتوقع تهدئة بين بكين و واشنطن

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:00 م
النحاس بأعلى مستوى منذ 7 أشهر بعد هبوط المخزون وتوقع تهدئة بين بكين و واشنطن النحاس أرشيفية
لندن (رويترز)
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قفزت أسعار النحاس اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو بدعم من هبوط حاد في المخزونات ومراهنة المستثمرين على اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
 
ويتزايد التفاؤل بينما بدأ مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون التفاوض على تفاصيل اتفاقات تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.6 بالمئة لتغلق عند 6478 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ الرابع من يوليو تموز الماضي.
 
وينهي المعدن الأحمر، الذي يستخدم على نطاق واسع في التشييد والصناعات التحويلية، الأسبوع على مكاسب قدرها 4.6 بالمئة، هي أكبر قفزة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من سبتمبر.
 
وأظهرت بيانات من بورصة لندن للمعادن أن مخزونات النحاس غير المخصصة للتسليم هبطت بحوالي النصف في يوم واحد إلى 39800 طن، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2005.
 
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفع الألومنيوم 0.4 بالمئة ليغلق عند 1913 دولارا للطن وهو أعلى مستوى له في أسبوعين. وصعد النيكل 1.1 بالمئة مسجلا أيضا أعلى مستوى في أسبوعين عند 12990 دولارا للطن مع هبوط المخزونات من المعدن الذي يستخدم في جلفنة الصلب إلى 128580 طنا، وهو أدى مستوى منذ فبراير 2013.
 
وارتفع الزنك 1.5 بالمئة ليغلق عند 2724 دولارا للطن.

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