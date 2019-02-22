الفرنسية: الدبلوماسيون الأوروبيون يرون قمة شرم الشيخ فرصة لتعزيز التعاون

كتبت ريم عبد الحميد

اهتمت وكالة الأنباء الفرنسية باستضافة مدينة شرم الشيخ للقمة العربية الأوروبية، وقالت إن كبار المسئولين الأوروبيين يرون هذه القمة الأولى بين قادة الاتحاد الأوروبى والدول العربية فرصة لتعزيز التعاون فى منطقة البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن الرئيس السيسى سيستضيف القمة التى تعقد على مدار يومين فى شرم الشيح لمناقشة موضوعات تشمل التجارة والأمن والتنمية والهجرة. ولفتت الفرنسية إلى أن الحروب والصراعات فى مناطق مثل سوريا وليبيا مطروحة على الأجندة فى هذه القمة التى تحرسها القوات الأمنية المصرية التى تقاتل إرهابا دمويا فى شمال سيناء.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا مونجيرينى قد أكدت أن القمة التى يشارك فيها أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات لا تقتصر على الهجرة فقط. وصرحت فى وقت سابق هذا الأسبوع بأن القمة ستشهد مناقشات صريحة ومفتوحة ليس فقط حول الهجرة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مناقشات حول التعاون الاقتصادى ومنطقتنا المشتركة.

وسيشارك فى قمة شرم الشيخ دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى وجان جلود جانكر رئيس المفوضية الأوروبية. وقال مسئولو الاتحاد الأوروبى إن 25 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين سيحضرون من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ورئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار، الذين سيناقشون أيضا على هامش القمة البريكست.

وكان وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند قد قال إن تيريزا ماى قد تجد فى مصر فرصة لمناقشة البريكست مع نظرائها الأوروبيين، لكن مسئولين فى لندن وبروكسل قلل من احتمال اتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا..