"الصخور للبلاستيك" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 3.9 مليون ورقة بقيمة قدرها 1.1 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3.2 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار بحجم تداول بلغ 2.9 مليون ورقة، وبقيمة 2.99 مليون جنيه.

وجاءت شركتا فرتيكا للصناعة والتجارة وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول للأولى 2.2 ألف ورقة بقمية 6.3 ألف جنيه، و0.1 ألف ورقة بقيمة 0.3 ألف جنيه.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 12.7 مليون ورقة مالية بقيمة 8.6 مليون جنيه من خلال تنفيذ 1263 عملية.