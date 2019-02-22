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الصحة: الانتهاء من فحص 30.3 مليون مواطن فى حملة 100 مليون صحة

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:20 م
الصحة: الانتهاء من فحص 30.3 مليون مواطن فى حملة 100 مليون صحة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انتهاء فحص 91% من المستهدفين فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" فى محافظة القاهرة.

وقالت وزيرة الصحة، فى بيان اليوم، إن عدد المفحوصين فى المبادرة الرئاسية بمحافظة القاهرة سجل 6 مليون و999 ألف مواطنًا، من أصل 7 مليون و670 ألفاً، بنسبة 91% من المستهدف، كما انتهت محافظة البحر الأحمر من فحص 93% من المستهدفين بـ"المبادرة الرئاسية"، بعد فحص 317 ألف مواطناً من أصل 340 ألف مواطن مستهدف بـ"الفحص".

وأوضحت وزيرة الصحة أن متوسط نسب الفحص في محافظات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، بلغ 81%، وذلك بمحافظات كلاً من القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي عدد المفحوصين منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن بلغ  30 مليون 375 ألف مواطناً، منهم 17 مليون وربع المليون مواطن تقريباً في "المرحلة الثانية".

وأضاف مجاهد، أنه تم الانتهاء من فحص  152 ألف مواطناً في محافظة شمال سيناء حتى الآن، كما تم فحص 816 ألفًا فى محافظة أسوان، لافتا إلى أن محافظة الإسماعيلية حققت 88% من المستهدف في "المبادرة"، وانتهت "السويس"، و"المنوفية" من 79% من المستهدف، وبنى سويف من 78%.

وعن أعمال فحص الطلاب  بالمدارس الثانوية قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الانتهاء من فحص مليون و83 ألف طالب حتى الآن.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة تكثف استعداداتها في محافظات المرحلة الثالثة من "المبادرة الرئاسية"، والتي ستنطلق فيها أول شهر مارس المقبل، بهدف استمرار النجاحات التي تحققها مبادرة الرئيس في اكتشاف إصابات فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة بين المواطنين، مع العمل على علاج المصابين بتلك الأمراض.


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الصحة

100 مليون صحة

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