"الزراعة" توافق على تصدير 78 طن تقاوى ذرة وبرسيم خلال 7 أيام

قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم الموافق على تصدير 78 طن تقاوى لدول السعودية، وسلطنة عمان وأريتريا، تطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أن من بين الموافقات تصدير 5 أطنان تقاوى ذرة شامية إلى السعودية، و10 أطنان ذرة بيضاء أيضًا إلى السعودية، وتصدير 10 أطنان تقاوى علف دخ إلى سلطنة عمان وأيضًا 5 أطنان تقاوى سورجم و5 أطنان تقاوى حشيشة السودان، و8 أطنان تقاوى برسيم حجازى، والموافقة على تصدير 900 كجم تقاوى برسيم حجازى إلى اريتريا، وتصدير 20 طنًا من تقاوى الرسيم حجازى إلى السعودية .

وتابع التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.