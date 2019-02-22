video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" تمنح تراخيص لـ31.7 ألف صوبة خضراوات بمساحة 4500 فدان لزيادة الإنتاج

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:00 ص
"الزراعة" تمنح تراخيص لـ31.7 ألف صوبة خضراوات بمساحة 4500 فدان لزيادة الإنتاج صوب زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى موافقات التراخيص لصوب الخضراوات خلال عام 2018 وحتى الآن بلغت 31 ألفًا و700 صوبة للخضراوات على مساحة 4500 فدان، وذلك تطبقًا لصدور القرار الوزارى الذى حمل رقم 1244 لسنة 2016 بشأن تراخيص صوب إنتاج المشاتل والخضراوات وحصر الصوب، وجارى الحصر وإصدار التراخيص لزيادة الإنتاج من صوب الخضراوات.

 

 وأضاف علاء البحراوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صوب الخضراوات تخضع لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج، مشيرًا الى أن هناك حملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات، ومتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وإجراء بيان بحصرها.

 

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر، وإنهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحًا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: منفذ لبيع منتجات معهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة

وزير الزراعة يدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والمزارع السمكية

وزارة الزراعة

تراخيص الصوب

صوب خضروات

المحاصيل البستانية

شتلات الخضر




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة