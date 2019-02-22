"الزراعة" تمنح تراخيص لـ31.7 ألف صوبة خضراوات بمساحة 4500 فدان لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى موافقات التراخيص لصوب الخضراوات خلال عام 2018 وحتى الآن بلغت 31 ألفًا و700 صوبة للخضراوات على مساحة 4500 فدان، وذلك تطبقًا لصدور القرار الوزارى الذى حمل رقم 1244 لسنة 2016 بشأن تراخيص صوب إنتاج المشاتل والخضراوات وحصر الصوب، وجارى الحصر وإصدار التراخيص لزيادة الإنتاج من صوب الخضراوات.

وأضاف علاء البحراوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صوب الخضراوات تخضع لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج، مشيرًا الى أن هناك حملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات، ومتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وإجراء بيان بحصرها.

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر، وإنهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحًا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.