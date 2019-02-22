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الديمقراطيون يطرحون مشروع قرار في مجلس النواب لإنهاء إعلان ترامب حالة الطوارئ

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:51 م
الديمقراطيون يطرحون مشروع قرار في مجلس النواب لإنهاء إعلان ترامب حالة الطوارئ ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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طرح أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، اليوم /الجمعة/، مشروع قرار لإنهاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للبلاد.

 

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن حالة الطوارئ الوطنية، في خطوة تستهدف تأمين تمويل الجدار الحدودي الذي يطالب بإنشائه مع المكسيك دون موافقة الكونجرس.

 

وأعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي التصويت على مشروع القرار الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

 

وتقدم بمشروع القرار النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو، ووقع عليه 222 ديمقراطيا آخر، وينص على إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب.

 

وبعد قليل من الإعلان عن طرحه أعلنت رئيس مجلس النواب، الديمقراطية، نانسي بيلوسي التصويت على مشروع القرار الثلاثاء المقبل وأشارت إلى أنه ينتهك الدستور وبالتالي ينتهك الديمقراطية، مشددة: "ليس لدينا مَلكية، لدينا فصل بين السلطات"، وذلك خلال تصريحات لها للصحفيين.

 

ومن المتوقع أن يتم تمرير القرار في مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، لكنه سيحتاج إلى تأييد نواب حزب ترامب الجمهوري ليجتاز مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه.

 

وكان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أعربوا عن معارضتهم لإعلان ترامب حالة الطوارئ، محذرين من أنه سيكون بمثابة سابقة يتبعها أي رئيس أمريكي مستقبلي للالتفاف على الكونجرس في قضايا أخرى كالتغير المناخي، والحد من انتشار السلاح.

 

ونتيجة لذلك فمن الممكن أن يحصل الديمقراطيون على عدد من الأصوات اللازمة لتمرير هذا القرار في مجلس الشيوخ أيضا، وعندها سيكون لترامب استخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار، لكنه من غير المتوقع أن تؤمّن في مجلسي النواب والشيوخ أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال فيتو ترامب.

وكانت بيلوسي قد حثت الديمقراطيين في وقت سابق من هذا الأسبوع على التوقيع على مشروع القرار لإسقاط إعلان حالة الطوارئ لترامب.

 

 


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