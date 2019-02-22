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الخارجية تهيب بالمواطنين المقيمين فى إيطاليا ضرورة مراعاة قوانين تربية الأطفال

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:11 م
الخارجية تهيب بالمواطنين المقيمين فى إيطاليا ضرورة مراعاة قوانين تربية الأطفال سامح شكرى
(أ ش أ)
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أهابت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالمواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا ضرورة مراعاة القوانين الإيطالية المتعلقة بتربية الأطفال.

وذكرت الوزارة أنه وفقًا للقانون الإيطالي يتم إبعاد الأطفال عن والديهم وايداعهم بدور الرعاية بأمر من القضاء في حال تعرضهم للعنف اللفظى أو الجسدى أو ارتكاب أى خطأ من الوالدين يستوجب فصل أولادهم عنهم بما فى ذلك العنف الأسرى، وذلك بعد قيام السلطات الإيطالية بمتابعة الأسرة والأطفال وعقد لقاءات مع الوالدين من خلال اخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين.

 

وأكدت وزارة الخارجية - فى بيان صحفي - على أن فصل الأطفال عن ذويهم بموجب القانون الإيطالي يسري على جميع الجنسيات.

 

 


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