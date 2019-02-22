الجيش السورى يقصف مقرات "جبهة النصرة" بريف إدلب ويحقق إصابات مؤكدة

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نفذت قوات الجيش السورى اليوم الجمعة ضربات صاروخية مركزة على مقرات ومراكز قيادة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى فى الأطراف الشرقية لمدينة سراقب بريف إدلب وحققت إصابات دقيقة فى صفوفه.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن وحدات الجيش السورى تواصل تقدمها فى حربها على الإرهاب بريف إدلب ضد المجموعات الإرهابية التى تستهدف المدنيين فى القرى والبلدات المجاورة والمناطق التى تقع تحت سيطرة الجيش.



وكان الجيش بسط سيطرته الكاملة على قرية معصران وقرية تل طوقان بعد القضاء على الإرهابيين فيهما، وتطهيرهما من العبوات الناسفة والمفخخات المزروعة بكثافة داخل منازل المواطنين وفى الأراضى الزراعية.