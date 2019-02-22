"التموين" تطلق القافلة الـ82 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

كتب مدحت وهبة

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، القافلة رقم 82 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما يتم توفير السلع الغذائية أولاً بأول فى مختلف المحافظات خاصة المنتجات الأساسية مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى .



وأكد المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بجانب طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين توفر المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولاً بأول.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى سيعقد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.