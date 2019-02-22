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التعليم تعلن الأجزاء المخصصة للقراءة بمنهج الدراسات للصفين الثانى والثالث الإعدادى

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:21 ص
التعليم تعلن الأجزاء المخصصة للقراءة بمنهج الدراسات للصفين الثانى والثالث الإعدادى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب - محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيف بعض الأجزاء من منهج الدراسات للصفين الثانى والثالث الإعدادى، مؤكدة أن المنهج المخصص للإطلاع سوف يتم شرحه للطلاب ولكن لن تاتى منه امتحانات أخر العام.

وأوضحت أن الهدف هو التخفيف وإزالة بعض الحشو من بعض الدروس بشكل لا يخل بالمعنى.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم، الوحدة الأولى "خيرات وطننا العربى" درس "المحاصيل الزراعية خيرات أرضنا" ، حيث تم اختيار الحبوب الغذائية" الشعير والذرة الشامية الرفيعة والمحاصيل الصناعية والتجارية " بنجر السكر والبن والأشجار المثمرة والفاكهة والعنب والكروم والزيتون". صفحات أرقام " 8 و9 و10 و11".
 
وشملت الأجزاء المخصصة للقراءة والإطلاع فقط الوحدة الثانية" الدرس الرابع التكامل الاقتصادى العربى، منظمات لدعم التكامل الاقتصادى العربى صفحة رقم 33، إضافة إلى الوحدة الثالثة بعنوان" الخلافة الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقلة، الدرس الأول الدولة الأموية الفتوح الإسلامية فى الدولة الأموية صفحة رقم 39.
 
وشملت أيضا الأجزاء الوحدة رقم 4 روائع الحضارة الإسلامية الدرس الثالث "روائع حضارتنا الإسلامية فى العلوم والأدب" العلوم الشرعية وعلوم اللغة صفحة رقم 63.
 
وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للأجزاء المخصصة للقراءة والإطلاع للصف الثالث الإعدادى هى: الوحدة الرابعة الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية" الدرس الأول " الحياة النيابية والحزبية" مراحل الحياة الحزبية فى مصر الحديثة وحتى الجزء الذى يليه فى الصفحة التالية بعنوان مرحلة تعددية الأحزاب" صفحة 80 وجزء من الصفحة رقم 81.
 
 
 

 

 


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