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البنتاجون: إجراء تحليق استطلاعى فوق الأراضى الروسية لتقييم حالة القوات

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:03 ص
البنتاجون: إجراء تحليق استطلاعى فوق الأراضى الروسية لتقييم حالة القوات طائرة استطلاع - صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ /
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس ، أنها بصدد إجراء تحليق استطلاعى فوق الأراضى الروسية لتقييم حالة القوات المسلحة الروسية وأنشطتها، وذلك بموجب معاهدة الأجواء المفتوحة الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة جايمى ديفيس - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية -أنه أول تحليق فى إطار الأجواء المفتوحة للولايات المتحدة فوق روسيا منذ نوفمبر 2017 بعد منع كافة الرحلات الجوية لكافة الأطراف طوال سنة 2018.

وأضاف المتحدث أنه فى أكتوبر 2018 توصلت الأطراف الموقعة على المعاهدة إلى توافق بشأن إجازة رحلات على مدار سنة 2019. وبدأ العديد من الموقعين بمن فيهم الولايات المتحدة، القيام بهذه الرحلات.

ودخلت هذه المعاهدة الموقعة فى 1992 بهلسنكى حيز التطبيق فى 2002 وهى تتيح لـ34 دولة وقعت اتفاقات مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا، التحليق فوق أراضى بعضها البعض للتثبت من التحركات العسكرية وإجراءات مراقبة أسلحة بعضها البعض.

 

 


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تحليق استطلاعى

الأراضى الروسية

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