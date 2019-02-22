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الجمعة، 22 فبراير 2019 06:40 م
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الأمم المتحدة: عدد المهاجرين من فنزويلا بلغ 3.4 مليون شخص

الجمعة، 22 فبراير 2019 06:25 م
الأمم المتحدة: عدد المهاجرين من فنزويلا بلغ 3.4 مليون شخص فنزويلا
جنيف )أ ش أ(
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 ذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن تدفق المهاجرين واللاجئين من فنزويلا مستمر بلا هوادة، وأن عددهم بلغ 3.4 مليون مهاجر ولاجئ في جميع أنحاء العالم.

 

وأوضحت المنظمتان - في بيان مشترك اليوم الجمعة - أنه وفقا لبيانات من سلطات الهجرة الوطنية ومصادر أخرى، فإن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تستضيف ما يقدر بنحو 2.7 مليون فنزويلي، بينما يعيش الباقون في مناطق أخرى.

 

ونوه البيان بأن عام 2018 شهد مغادرة ما يصل إلى 5 آلاف شخص يوميا من فنزويلا في المتوسط، بحثا عن الحماية أو حياة أفضل، موضحة أن كولومبيا تستضيف أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين من فنزويلا بأكثر من 1.1 مليون شخص، تليها بيرو (506 آلاف) وشيلي (288 ألفا) وإكوادور (221 ألفا) والأرجنتين (130 ألفا) والبرازيل (96 ألفا)، كما تستضيف المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أعدادا كبيرة من هؤلاء المغادرين.

 

ونقل البيان عن ادواردو ستاين الممثل الخاص لمفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة المعنى بالمهاجرين واللاجئين الفنزويليين، قوله إنه برغم التضامن الهائل من بلدان المنطقة مع هؤلاء المهاجرين واللاجئين، إلا أن الأرقام تؤكد حجم الضغوط على المجتمعات المضيفة والحاجة المستمرة للدعم من المجتمع الدولي، وذلك في وقت ينصب فيه انتباه العالم على التطورات السياسية داخل فنزويلا.

 

 

 


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