اعرف حقوقك..ما هى مزايا تقديم الأشخاص للاقرارات الضريبية ومواعيدها؟

كتب – أحمد يعقوب

يلتزم ممول الضرائب بتقديم إقرار ضريبى - الشخص الطبيعى – من بداية يناير إلى 31 مارس، والشخص الاعتبارى من 1 يناير إلى 4 أبريل، أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، ولكن ما هى مزايا تقديم الاقرار الضريبى؟.. ويجيب "اليوم السابع" فى هذا التقرير المعلوماتى عن هذا السؤال.

- الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويًا.

- الاقرار يعتبر ربط ذاتى حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالى تحديد الضريبة المستحقة.

- فى حالة تقديم الاقرار مستندا إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.