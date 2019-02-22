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الجمعة، 22 فبراير 2019 02:07 ص
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اعرف حقوقك..ما هى مزايا تقديم الأشخاص للاقرارات الضريبية ومواعيدها؟

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:00 ص
اعرف حقوقك..ما هى مزايا تقديم الأشخاص للاقرارات الضريبية ومواعيدها؟ الجنيه المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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يلتزم ممول الضرائب بتقديم إقرار ضريبى - الشخص الطبيعى – من بداية يناير إلى 31 مارس، والشخص الاعتبارى من 1 يناير إلى 4 أبريل، أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، ولكن ما هى مزايا تقديم الاقرار الضريبى؟.. ويجيب "اليوم السابع" فى هذا التقرير المعلوماتى عن هذا السؤال.
 
 
- الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويًا.

- الاقرار يعتبر ربط ذاتى حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالى تحديد الضريبة المستحقة.

- فى حالة تقديم الاقرار مستندا إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.

- تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الاقرار والتى لا تقل عن 2000 جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه.

 

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