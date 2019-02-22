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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.1 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 22 فبراير 2019 08:00 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.1 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3212 مليون ورقة منفذة على 162 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1061 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
      
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 8.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.7 مليون ورقة منفذة على 1263 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 83.47% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.53%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4519 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1098 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 89 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1535 مليون جنيه، بحجم تداول 473 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 53 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6054 مليون جنيه بحجم تداول 1571 ورقة مالية منفذة من خلال 141 ألف عملية
 

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