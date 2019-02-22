إصابة طالب لسقوطه على سيخ حديد بأرض زراعية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب طالب بجروح قطعية واشتباه نزيف بالصدر بسبب سقوطه على سيخ حديد بأرضه الزراعية بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول "ا ه ا" 15 سنة طالب ومقيم قرية الإنشاء مصاب بجرح قطعى بالظهر واشتباه نزيف داخلى بالصدر ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام لاستكمال العلاج.

بسؤال والدته قررت أنه أثناء سير نجلها المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية زلت قدماه وسقط أرضاً على سيخ حديدى بعمود خرسانى مما أدى لإصابته المشار إليها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر المحضر اللازم تمهيداً لاحالته للنيابه العامة لمباشرة التحقيق.