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إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:45 ص
إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد ساعة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 500 ساعة يد مزودة بهاتف محمول وكاميرا ونظام تحديد الموقع GBS محظور دخولها للبلاد بميناء غرب بورسعيد.

وردت معلومات لإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها وجود أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات هواتف محمولة" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى شركات التجارة والمقاولات الكائنة بمدينة العريش.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط (537) ساعة يد عبارة عن هاتف محمول مزود بكاميرا ونظام تحديد الموقع (G.B.S)، وبمواجهة كلٍ من "أشرف.ط.ع"  مستخلص جمركى، و"خالد.س.أ" مستخلص جمركى أكدا صحة الواقعة، وأنكرا علمهما بوجود مضبوطات مخالفة ومحظور دخولها للبلاد.

 


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