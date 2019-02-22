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أسوشيتدبرس: محكمة ألمانية تقضى بسجن مصرى مدى الحياة لقتله طفلته

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:04 م
أسوشيتدبرس: محكمة ألمانية تقضى بسجن مصرى مدى الحياة لقتله طفلته حبس - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن محكمة ألمانية ، قد حكمت على مصرى عمره 33 عاما بالسجن مدى الحياة ،  لقتله ابنته الصغيرة بدافع الغيرة.

وبحسب ما ذكرت الوكالة ،  إن محكمة دوسلدروف الإقليمية قد قضتت أمس، الخميس، بأنه نظرا لفداحة جريمته، فإنها تمنع إطلاق سراحه بعد انتهاء الحكم بسجنه 15 عاما.

 المتهم الذى تم تعريفه بـ "أحمد ف." ، تماشيا مع قواعد الخصوصية الأمريكية ،  قد وجد مذنبا بخنق ابنته التى كانت تبلغ من العمر 7 سنوات فى يوليو الماضى بعدما أراد الانتقام من زوجته التى أشتبه فى خيانتها له ، وأنكر أحمد الاتهامات وزعم أن ابنته قد توفيت فى حادث.

 وكانت زوجته قد استدعت الشرطة بعدما تلقت مكالمة عبر الفيديو منه كان يضع فيها مسدسا صوب ابنته الصغيرة الباكية، لكن الطفلة قتلت قبل دخول الشرطة الشقة.

 

 


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