3 مصريين يحصلون على 150 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات التجارة والتوزيع لصرف مستحقات 3 مصريين متأخرة، بلغت إجمالها 32 ألفا و600 ريال سعودى، أى ما يوازى 150 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن "ع.ح.ك" مندوب مبيعات وتبلغ مستحقاته 12 ألف ريال سعودى، و"ا.س.ع" مندوب مبيعات ومستحقاته 11 ألفا و600 ريال، و"ر.ع.ح" عامل ومستحقاته 9 آلاف ريال، لدى الكفيل "م.غ"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان قام بالتواصل الفورى مع صاحب العمل لإنهاء المشكلة وديا، وحضر للمكتب وأبدى استعداده لصرف المستحقات بشرط استمرار المواطنين فى العمل لمدة شهرين لإيجاد البديل، وبالفعل تم الاتفاق وديا بين المواطنين وصاحب العمل على ذلك.

وأشار إلى أنه بعد انقضاء الشهرين استلم المواطنون الثلاثة مستحقاتهم التى تجاوزت ما قيمته 150 ألف جنيه مصرى، فضلا عن تأشيرة الخروج وتذكرة المغادرة.