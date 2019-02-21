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18مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك.. اليوم

الخميس، 21 فبراير 2019 01:00 ص
18مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك.. اليوم عملات
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9.2 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.
 
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 

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