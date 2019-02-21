10 معلومات عن قضية أحداث أبو المطامير بعد استبدال "الإعدام" بـ"المؤبد"

كتبت هدى أبو بكر

أسدلت محكمة النقض، أول أمس الأربعاء، الستار على قضية "أحداث أبو المطامير"، بتخفيف حكم الإعدام لـ3 متهمين بالقضية بالسجن المؤبد، وأيدت حكم المؤبد لمتهم رابع، وأيدت السجن 10 سنوات لـ3 آخرين.

ويقدم "اليوم السابع" خلال السطور التالية أهم المعلومات والتواريخ فى هذه القضية:

1- القضية حملت رقم (17086 لسنة 2015 جنايات أبو المطامير، والمقيدة برقم 201 كلى وسط دمنهور).

2- فى ديسمبر 2015 أحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهمين لمحكمة الجنايات.

3- وجهت للمتهمين اتهامات، الانضمام إلى خلية إرهابية شاركت فى الهجوم على مركز شرطة أبو المطامير، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وإتلاف ممتلكات عامة، وتفجير محطات كهربائية.

4- رجال الأمن الوطنى بالاشتراك مع ضباط المباحث الحنائية، ألقوا القبض على خلية إرهابية مسلحة، بتهمة إطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير فى أبريل 2015، وكشفت جهود فريق البحث عن تلقى الخلية تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات شديدة الانفجار، وأنه منوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابى بمدينة أبوالمطامير.

5- كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين خلال الفترة من 2014 إلى 12 سبتمبر 2015 ..الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتولى مسئولية لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة والتى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة.

6- بتاريخ 19 مايو 2017، قضت محكمة جنايات دمنهور بإحالة أوراق 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة بينهم اثنان غيابيًا، لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضرب نار على مركز شرطة أبو المطامير".

7- بتاريخ 17 يوليو 2017 قضت المحكمة بالإعدام على 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة، بخلية إطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير. كما قضت بالحكم على متهمين بالمؤبد، والحكم على 10 متهمين آخرين بالسجن 10 أعوام.

8- قدم المتهمون طعونًا على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض فى المواعيد المقررة قانونًا.

9- فى 21 أبريل 2018 أيدت محكمة النقض، قرار محكمة الجنايات بإدراج 20 متهما فى القضية على قوائم الشخصيات الإرهابية.

10- 20 فبراير 2019 فصلت محكمة النقض فى الطعون المقدمة من 7 متهمين بالقضية وقضت بتخفيف أحكام الإعدام لـ3 متهمين واستبدالها بالمؤبد، وتأييد حكم المؤبد لمتهم، والسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين.