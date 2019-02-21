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وفد الصحفيين الأفارقة يتجول فى "اليوم السابع" ويشيد بدور المؤسسة الريادى

الخميس، 21 فبراير 2019 12:10 م
وفد الصحفيين الأفارقة يتجول فى "اليوم السابع" ويشيد بدور المؤسسة الريادى وفد الصحفيين الأفارقة
كتبت – هناء أبو العز تصوير - سعودى محمود
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زار وفد من شباب الصُحفيين الأفارقة، مؤسسة اليوم السابع، في إطار الدورة التدريبية الحادية والخمسين، والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة ووزارة الخارجية وذلك للتعرف على أحدث الطرق والآليات التى تقدمت بها الصحافة الالكترونية وتابعوا سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة.

واستقبل الوفد الذى يضم صحفيين أفارقة من الصومال والسودان ومالى وجيبوتى واثيوبيا ودولة تشاد، الأستاذ محمود جاد رئيس قسم الشئون العربية والدولية، والأستاذ كريم عبد السلام والأستاذ عبد الفتاح عبد المنعم رؤساء التحرير التنفيذين.

وتعرف الوفد على أقسام اليوم السابع المختلفة بصالة التحرير، وستوديو التصوير، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة، حيث أشادوا بدور المؤسسة الريادى فى الساحة الإعلامية المصرية والأفريقية.

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