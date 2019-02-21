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وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطينى

الخميس، 21 فبراير 2019 06:31 م
وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطينى وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى جبريل الرجوب
كتب : أحمد جمعة
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس ، اللواء جبريل الرجوب ،  أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، حيث تناول اللقاء مُجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل الدفع قدماً بجهود إحياء عملية السلام.

وقال المستشار أحمد حافظ ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، وأهمية إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين. كما تناولت المُناقشات ملف عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستعراض نتائج الاتصالات والمشاورات مع كافة الأطراف المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الانقسام.       

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن تحقيق التسوية الشاملة والعادلة لا يمكن أن يتم إلا من خلال استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة المنصوص عليها في مختلف قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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 وأكد الوزير شكري ، أيضاً على التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، واستمرار المساعي الرامية لدعم المصالحة الوطنية، فضلاً عن استمرار الجهود المصرية للتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية.WhatsApp Image 2019-02-21 at 6.04.02 PM (1)

واختتم حافظ، بأن "جبريل الراجوب" ثمّن من جانبه زيارته الحالية إلى القاهرة وتبادُل الرؤى مع الوزير شكري بشأن مُستجدات القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الشأن الفلسطيني، ومنوهاً بتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.


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