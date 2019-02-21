وزير الخارجية الأردنى: حل الأزمة السورية ضرورة لاستقرار المنطقة

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن التوصل لحل سياسى للأزمة السورية يعيد أمنها واستقرارها ويحفظ وحدتها ويتيح عودة اللاجئين الطوعية لوطنهم ، ضرورة لاستقرار المنطقة ، منوها بأهمية تفعيل الجهود لتحقيقها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع وفد من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى الذى يزور المملكة حاليا بتنظيم من مكتب المفوض السامى لشؤون اللاجئين حيث تناول اللقاء استعراض المستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية ، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/.

وأضاف الصفدى أن المملكة تتحمل أعباء ضخمة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية جراء استضافة 3ر1 مليون مواطن سورى يجب تأمين احتياجاتهم الحياتية والتعليمية بتعاون دولى مستدام، لافتًا الى أن الاردن تجاوز طاقته الاستيعابية فيما يتعلق باللاجئين، مشددا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين ومساعدة المملكة في تحمل هذه الأعباء.

كما أكد الصفدي، خلال اللقاء، على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية كسر الجمود في العملية السلمية وصولاً لحل الدولتين الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ونوه الصفدي خلال اللقاء بعمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الصعد، ، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.