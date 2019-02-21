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وزير التعليم معلقا على تداول خطأ بخريطة التابلت: إشاعات ممنهجة للتأثير على الرأى العام

الخميس، 21 فبراير 2019 09:22 م
وزير التعليم معلقا على تداول خطأ بخريطة التابلت: إشاعات ممنهجة للتأثير على الرأى العام د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما تداوله البعض حول وجود خطأ فى خريطة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، قائلا: "تعودنا في الشهور الأخيرة أن يلجأ البعض إلى إطلاق اشاعات ممنهجة وفي توقيتات مدروسة للتأثير على الرأى العام وتضليل الناس بخصوص خطة تطوير التعليم المصرى والتي لا يحبها لمصر كل من يعادى هذا الوطن.
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، فى كل مناسبة نحقق فيها نجاحا ملموسا ينقض هؤلاء بوابل من الإشاعات والتى تلقى طريقها بسهولة إلى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، لقد حققنا الكثير في الاسابيع الماضية ونواصل النظام الجديد في رياض الأطفال والأول الابتدائى ووزعنا كل كتب الترم الثاني وكذلك أوفينا بالوعد ووزعنا كتاب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية مع تواصل تدريب المعلمين وتوزيع ٤٦٠٢٥٨ تابلت على طلبة الأول الثانوي حتى الأن مع توفر الشبكات والألياف الضوئية والمحتوى الرقمي في كل ربوع بر مصر.
 
وأضاف، طالعتنا إحدى الصحف صباح اليوم بأن التابلت المصري يعترف بإسرائيل عن طريق صورة المرفقة، أولا: لا يوجد محتوى من الوزارة مخزن على التابلت، والمحتوى المتاح من بنك المعرفة المصري بعد "تجهيز" التابلت من الوزارة، والصورة المرفقة ممكن الوصول إليها على شبكات الإنترنت لأي شخص من Google Maps من خلال هذا الرابط (وهذا لا علاقة له بالتابلت):
 
 
٤) الصور المنشورة في الجريدة بها أخطاء توحي بأنها "ملفقة من المصدر".
٥) إذا وجد أحد المستخدمين أي خطأ لغوي أو علمي أو سياسي فعليه إبلاغ الوزارة حتى تتم مراجعته (إن وجد).
 
واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلا: "نهيب بالإعلام المصرى المحترم تحرى الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار بالتواصل مع الوزارة بدلاً من السقوط كأداه لترويج الإشاعات مما يخدم أعداء الوطن"
 
 

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