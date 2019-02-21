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الخميس، 21 فبراير 2019 03:33 م
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وزير الأوقاف يحيل 3 مسئولين بمديرية الجيزة للتحقيق بسبب مخالفات مالية

الخميس، 21 فبراير 2019 03:05 م
وزير الأوقاف يحيل 3 مسئولين بمديرية الجيزة للتحقيق بسبب مخالفات مالية وزير الأوقاف محمد مختارجمعة
كتب إسماعيل رفعت
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 أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على مذكرة الشيخ محمد نور عثمان، وكيل وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف الجيزة بشأن المخالفات المالية والإدارية لكل من عبد الله سيد عبد الحليم إبراهيم ، مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة، عبد العزيز مهران محمد، مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية أوقاف الجيزة، أحمد حسين السيد حافظ، مؤذن بإدارة العياط ، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختارجمعة، وقف المذكورين عن العمل لصالح التحقيق، مع توجيه الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة بإحالة الملف إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة ، وإبلاغ  الجهات المعنية بذلك وبما تم صرفه بدون أى وجه حق لكل من وفاء حليم مأمون عرفات، وعبد الرحمن سيد عبد الحليم إبراهيم ، ورشاد سيد عبد الحليم إبراهيم، وهؤلاء الثلاثة من غير العاملين بالأوقاف، غير أن الثاني والثالث أشقاء مسئول الدفع الإلكترونى عبد الله سيد عبد الحليم .
 
جدير بالذكر أن القضية تتعلق بقيام موظفي الدفع الإلكتروني بضخ مبالغ مالية غير مستحقة فى حسابات المذكورين عاليه بدون أى وجه حق، وهو ما استدعى الإحالة إلى النيابة العامة.
 
 

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