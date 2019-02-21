وزير الأوقاف يحيل 3 مسئولين بمديرية الجيزة للتحقيق بسبب مخالفات مالية

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على مذكرة الشيخ محمد نور عثمان، وكيل وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف الجيزة بشأن المخالفات المالية والإدارية لكل من عبد الله سيد عبد الحليم إبراهيم ، مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة، عبد العزيز مهران محمد، مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية أوقاف الجيزة، أحمد حسين السيد حافظ، مؤذن بإدارة العياط ، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختارجمعة، وقف المذكورين عن العمل لصالح التحقيق، مع توجيه الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة بإحالة الملف إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة ، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك وبما تم صرفه بدون أى وجه حق لكل من وفاء حليم مأمون عرفات، وعبد الرحمن سيد عبد الحليم إبراهيم ، ورشاد سيد عبد الحليم إبراهيم، وهؤلاء الثلاثة من غير العاملين بالأوقاف، غير أن الثاني والثالث أشقاء مسئول الدفع الإلكترونى عبد الله سيد عبد الحليم .

جدير بالذكر أن القضية تتعلق بقيام موظفي الدفع الإلكتروني بضخ مبالغ مالية غير مستحقة فى حسابات المذكورين عاليه بدون أى وجه حق، وهو ما استدعى الإحالة إلى النيابة العامة.