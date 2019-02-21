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وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص عن البرُّ بالأوطَانِ

الخميس، 21 فبراير 2019 07:33 م
وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص عن البرُّ بالأوطَانِ وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة خطبة الجمعة
كتب - إسماعيل رفعت
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يؤدى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، غدا خطبة الجمعة ،بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة حول موضوع "البرُّ بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ".
 
تؤدى منابر 180 ألف مسجد بربوع مصر، خطبة الجمعة الموحدة حول موضوع "البرُّ بالأوطَانِ من شمائل الإيمَان"، حيث خصصت الوزارة خطبة للصم والبكم، وأخرى صوتية للدعاة المكفوفين.
 
 
وطالبت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 
ولمشاهدة خطبة الجمعة بلغة الإشارة للصم والبكم يمكن المتابعة من خلال الفيديو التالى:-

 

 

وللاستماع للخطبة الصوتية للدعاة والمواطنين المكفوفين يمكن المتابعة من خلال المادة الصوتية التالية:-
 
 
 
 
 
ولمشاهدة الخطبة المكتوبة يمكن مطالعة النص المرفق..
 
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وزير الأوقاف

مسجد عمرو بن العاص

البرُّ بالأوطَانِ




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