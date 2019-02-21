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الخميس، 21 فبراير 2019 04:43 م
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هواوى تعتزم افتتاح أول متجر رئيسى لها خارج الصين فى فيينا

الخميس، 21 فبراير 2019 04:21 م
هواوى تعتزم افتتاح أول متجر رئيسى لها خارج الصين فى فيينا شلاكة هواوى
رويترز
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تعتزم شركة هواوى افتتاح أول متجر رئيسى للهواتف الذكية فى فيينا فى أول متجر من نوعه خارج الصين فى إطار مساع لكسب السوق الأوروبية التى يتعرض فيها مستقبلها لمحك صعب.

وتواجه أكبر شركة منتجة لمعدات الاتصالات فى العالم تدقيقا فى الغرب بسبب علاقتها بالحكومة الصينية ومزاعم تقودها الولايات المتحدة بشأن تمكين الحكومة من التجسس، وطلبت واشنطن من حلفائها عدم الاستعانة بتقنيات هواوى. ونفت هواوى مرارا تلك المزاعم وكررت ذلك فى مؤتمر صحفى فى فيينا اليوم الخميس.

وقال جو كيلى نائب رئيس هواوى للاتصال المؤسسى فى المؤتمر الصحفى "لم نتلق طلبا من أى حكومة أو أى هيئة فى أى مكان فى العالم... لنفعل ما قد يعرض أمن شبكات العملاء للخطر... وإذا طُلب منا ذلك سنرفض".

ولدى هواوى صفقات مع مجموعات الاتصالات الثلاث الكبيرة فى النمسا. وقال بان ياو الرئيس التنفيذى لأنشطة هواوى فى النمسا إن الشركة مستعدة لمساعدة تلك المجموعات على إنشاء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة.

ودفعت الاتهامات التي وُجهت لهواوي العديد من الدول الغربية لتقييد دخول الشركة لأسواقها فيما يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحات يمكنها أن تصل لحد فرض حظر عملي عليها. وأكدت وزارة التكنولوجيا في النمسا اليوم أنها تسعى لموقف أوروبي موحد لتتخذ قرارا بشأن السماح لهواوي بتجهيز شبكات الجيل الخامس. ومن المقرر أن تفتح الشركة متجرها الرئيسي في فيينا في الصيف.

 

 


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