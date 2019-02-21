"نيويورك تايمز" : لجنة لبحث أثر التغير المناخى على الأمن القومى الأمريكى

نيويورك (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستعد لإنشاء لجنة لدراسة مدى تأثير التغير المناخى على الأمن القومى، وذلك بالرغم من وجود تقارير تفيد بأن حكومته تعتبر أن التغير المناخى يمثل تهديدا متزايدا للأمن القومى الأمريكي.

وقالت الصحيفة - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - إنه وفقا لمذكرة صادرة من البيت الأبيض بتاريخ 14 فبراير، فإن أعضاء من مكتب الرئيس الأمريكى قاموا بصياغة أمر تنفيذى لإنشاء لجنة مؤلفة من 12 عضوا، والتى ستضم مستشار البيت الأبيض وليام هابر، الذى تتعارض وجهات نظره بشكل حاد مع الآراء العلمية المعمول بها بالإجماع وتشير إلى أن تلوث ثانى أكسيد الكربون يشكل خطرا على كوكب الأرض.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن جهود إنشاء اللجنة، تعد أحدث خطوات إدارة الرئيس الأمريكى للتساؤل حول علم تغير المناخ، فى الوقت الذى تراجع فيه ترامب عن سياسات الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بشأن تلوث كوكب الأرض من ناحية عوادم السيارات ومحطات توليد الطاقة.