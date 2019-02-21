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ميليشيات الحوثى تفجر منزل رئيس المخابرات

الخميس، 21 فبراير 2019 03:41 م
ميليشيات الحوثى تفجر منزل رئيس المخابرات الحوثيين
إيمان حنا
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فجرت ميليشيات الحوثي الإيرانية منزل رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، اللواء عبده الحذيفي، في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد، بحسب سكاى نيوز.

ولم ترد تفاصيل عما إذا كان الحادث، الذي وقع في مديرية الحشاء بالمحافظة، قد خلف خسائر بشرية أم لا، وتفجير منازل الخصوم هو نهج اتبعته ميليشات الحوثي الإيرانية، منذ مدة طويلة، في كل المناطق اليمنية.

ومن جهة أخرى، أحبطت قوات المقاومة اليمنية المشتركة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإيرانية شرقي مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر عسكرية في المقاومة، إن الحوثيين حاولوا التسلل إلى الأحياء الشرقية داخل المدينة، ثم اندلعت اشتباكات، انتهت بصد الهجوم وفرار الميليشيات باتجاه الأحياء الشمالية للمدينة.


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