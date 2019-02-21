موجز 1ظهرا.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة 9 يونيو وطرح الجدول للمناقشة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسى 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقى الآراء والمقترحات.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

التعليم تنتهى من إعداد التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسى 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقى الآراء والمقترحات.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019.

جماعة بوكو حرام تذبح 18 تاجر حطب فى ولاية بورنو بنيجيريا

قام أعضاء من جماعة بوكو حرام، بمهاجمة مجموعة من تجار الحطب فى ولاية بورنو شمال شرقى نيجيريا، وذبح ما لا يقل عن 18 شخصا.

وقال مصدر لمراسل جريدة "this day " النيجيرية، إن الأشخاص الثمانية عشر قُتلوا أثناء محاولتهم الخروج للبحث عن الحطب والفحم.

الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى السبت ونحذر السائقين من الشبورة على الطرق

كشف الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، استقرار الأحوال الجوية بكافة أنحاء الجمهورية فى ظل هدوء نشاط الرياح وقلة فرص سقوط الأمطار.

خاص "فيديو".. آخر رسالة من الشهيد أبو اليزيد لأبنائه وزوجته "تحيا مصر"

آخر رسالة من الشهيد محمود أبو اليزيد لأبنائه وزوجته قبل استشهاده بيوم، وثقها بالفيديو، ربما كان يعلم أنه سيلاقى وجه كريم كشهيد للوطن، فبالتأكيد ليست مصادفة أن يختم رسالته لأبنائه وزوجته قبل الشهادة بيوم واحد براسلة واضحة وصريحة نصها "من أعلى مكان.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

رفع درجة الاستعداد بمطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف أول قمة عربية أوروبية

طالب الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار شرم الشيخ الدولى، لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى أول قمة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبى، والتى تبدأ أعمالها الأحد المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، إن الفريق يونس شدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كل الجهات المعنية، والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة والإعلام بالوزارة والشركات العاملة بمطارى القاهرة الدولى وشرم الشيخ، لاستقبال ضيوف مصر بشكل لائق.

قربك نعيم الروح.. 421.992 إيطالى زاروا مصر والبحر الأحمر وجهتهم المفضلة

قالت وكالة "سى فياجيا" الإيطالية إن الإيطاليين يعشقون مصر بشكل جنونى، وعاد السياح الإيطاليون إلى مصر ويعودا إلى وجهتهم المفضلة "البحر الأحمر" مع وجهات جديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الإيطاليين الذين سافروا إلى مصر فى عام 2018، 421.992 إيطالى، وهو ما يعكس سحر مصر للإيطاليين.

مستثمرة جنوب أفريقية: طريق الإسكندرية كيب تاون يطلق العنان لزيادة التجارة وفرص العمل

قالت ليبوجانج شاكا، المستشار الاستراتيجى والرئيس التنفيذى لشركة أفرو فيجناري ليجاسى، فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إن الربط بين الدول الإفريقية سيعزز التجارة فيما بينها ويخلق فرص عمل للشباب، ذلك فى معرض تعليقه على طريق الأسكندرية كيب تاون الذى يجرى تنفيذه بمبادرة من مصر التى أعلنت على الانتهاء من الجزء الخاص بها مطلع فبراير.

المركز الطبي العالمي يستضيف عددا من الخبراء بجراحة العمود الفقرى

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الأستاذ الدكتور سعيد عثمان، والخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، والخبير الهندى الأستاذ الدكتور سوكومار سور، الخبراء بعلاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، فى الفترة من 16 – 21 مارس .