موانئ البحر الأحمر تفعل قرار وزير النقل بتشغيل الخط الملاحى بورتوفيق/جدة

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تفعيل قرار وزير النقل رقم (373) لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية من ميناء بورتوفيق المصرى وميناء جدة السعودى رحلة دولية خاصة.



وأضاف صالح أن ذلك القرار سيساهم فى خفض تكلفة الرحلة البحرية وذلك من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحرى بورتوفيق / جدة .

وجاء ذلك بعد التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لتفعيل القرار والذى سيفتح الباب لآلاف فرص العمل لأبناء محافظة السويس والاستفادة من ميناء بورتوفيق وبنيته التحتية وأرصفته وصالاته.

وتلبية لمطالب أبناء وأعضاء مجلس النواب ومحافظ السويس بإعادة تشغيل الميناء الذى توقف منذ غرق العبارة السلام 98 والذى تسبب فى توقف العديد من الأنشطة المتعلقة بحركة الركاب بالميناء.

وأكد صالح أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحى لأى عدد من السفن حيث تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.





