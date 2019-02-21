منظمة بريطانية تطالب بحماية الأطفال الفارين من مناطق سيطرة داعش

لندن (أ ش أ)

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية المعنية بحقوق الطفل اليوم الخميس، إن أكثر من 2500 طفل أجنبى من 30 دولة، يتوزعون حاليا على ثلاثة مخيمات للنازحين فى شمال شرق سوريا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس، أن المنظمة البريطانية طالبت المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأطفال، موضحة أن نصف هؤلاء الأطفال فروا منذ مطلع العام الجارى من آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى فى شرق سوريا.

وكانت مصادر من المعارضة السورية أكدت أن 60 شاحنة غادرت أمس بلدة "الباغوز" شرقى دير الزور، المحاصرة من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، محملة بنحو ألفى مدنى ومسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى.