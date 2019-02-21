"ملحمة كبيرة".. شاهد رجال الإطفاء يواجهون النيران فى غابات أستراليا

كتب هيثم سلامة

بعد تدمير ما يقرب من 57 ألف فدان، وحرق 120 منزلاً، قام رجال الإطفاء بملحمة رائعة حيث إطفاء الحرائق وإنقاذ العديد من المنازل فى شمال نيوز ساوث بأستراليا.

سجل مصورا تلك مشاهد رائعة، والتى توضح بسالة رجال الاطفاء، فى وقف الحرائق فى الغابات أستراليا والتى اندلعت منذ أسبوعين، وتسبب فى حرق الكثير من الأراضى والمنازل، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.









التقطت الصور وسط الحرائق فى الغابات، خلال مقاومة رجال الاطفاء ، والتى التقطتها أندرو فلاكيلر مع فرقة بيلروز للإطفاء الملكية فى شمال شرق سيدنى حيث دمر أكثر من 120 منزلا ومبنى وتضررت عشرات المنشآت الآخرى فى شمال نيو ساوث ويلز شمال سيدنى ويعمل المئات من عمال مكافحة الحرائق والإنقاذ ليلاً ونهارا لاحتواء الحرائق والتى كانت خارجة عن السيطرة.





وقال مسئولى الإطفاء فى نبو ساوث شمال سيدنى، أنه قد حرق وتدمر حوالى 32 منزلا و88 مبنى آخر، ولحق الضرر بـ21 منزلا، ولحسن الحظ بقى أكثر من 700 منزل ومنشأة آخرى دون مساس، ومازالوا يقاومون الحرائق حتى الآن.





وأضافت أنه من يوم 10 فبراير دمر الحريق هضبة تينغا، حرق حوالى 23,400 هكتار، وهو حوالى 57 ألف فدان، بعد أن تسبب ذلك فى اندلاع الحرائق.







