مقتل 35 حوثيا فى مواجهات مع قبائل حجور باليمن

عدن (أ ش أ)

لقى أكثر من 35 من أفراد ميليشيات الحوثى مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية فى مواجهات مع قبائل حجور - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بغطاء جوى من قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر ميدانية يمنية - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "إن المتمردين استأنفوا هجومهم على مواقع القبائل والقرى السكنية فى منطقة العبيسة شرقى كُشر، عقب هجوم فاشل أمس، ودارت معارك عنيفة بين الطرفين تخللها قصف مدفعى للمتمردين".

وأوضحت أن مواجهات دارت فى بنى رسام وبنى شوس جنوبى كُشر، عقب هجوم مصحوب بقصف مدفعى للحوثيين على رجال القبائل، مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف العربى شنت أكثر من 8 غارات استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للمتمردين فى مواقع متفرقة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية.