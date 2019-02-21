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مقتل شخصين فى إطلاق نار بمدينة ميونيخ الألمانية

الخميس، 21 فبراير 2019 10:53 ص
مقتل شخصين فى إطلاق نار بمدينة ميونيخ الألمانية الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
رويترز
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ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الخميس، أن شخصين لقيا حتفهما فى مدينة ميونيخ بجنوب البلاد، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوى طلقات نارية فى موقع بناء صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث سفين مولر إن الشرطة تعتقد أن مطلق النار بين القتيلين، وتابع "لم يعد هناك خطر على الناس هناك" مضيفا أنه ليس لديه تفاصيل أخرى فى الوقت الحالى.

وذكرت مجلة فوكس الألمانية اليوم الخميس، أن سكان مدينة ميونيخ الواقعة فى جنوب البلاد قالوا إنهم سمعوا دوى طلقات نارية،وقالت الشرطة على تويتر إنها نشرت عددا كبيرا من رجالها مضيفة أنها سيطرت على الأوضاع.

وأعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخصين فى إطلاق النار، فى ميونيخ، من بينهم مطلق النار.

كما كتبت الشرطة على تويتر "سيطرنا على الوضع. لا يوجد خطر فى الوقت الراهن" .

 


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