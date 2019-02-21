مصرع 12 شخصا فى باكستان جراء الفيضانات والأمطار الموسمية

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن مسئولون باكستانيون اليوم الخميس، مصرع 12 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الشتوية الغزيرة بعدة مناطق فى وسط وجنوب غرب البلاد .

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية اليوم، أن الفيضانات غمرت عدة قرى فى إقليم "بلوشستان" بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وإضرار حوالى 200 أسرة، فيما تعمل سلطات الطوارئ على إنقاذ المواطنين من المناطق المغمورة .

وفى وسط باكستان، لقى تسعة أشخاص مصرعهم فى حوادث انهيارات مبان وأسقف منازل جراء الأمطار .

يشار إلى أن الأمطار الموسمية فى باكستان عادة ما تتسبب فى انزلاقات أرضية وفيضانات ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالمنازل والمحاصيل.