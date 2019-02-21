مصدر بـ"الاتصالات": الشبكة الرابعة ناجحة.. ومشتركوها وصلوا لـ4 ملايين عميل

كتبت: هبة السيد

قال مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات، إن عملاء الشبكة الرابعة للمحمول، المصرية للاتصالات we ، يصل إلى نحو 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن الشركة تحقق نجاحا فى سوق المحمول، نافيا ما تردد عن تأثر المشغل الرابع برسم التنمية على الخطوط الجديدة.

إلا أن المصدر أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشغلى المحمول قدموا مقترحات لوزارة المالية بشأن رسم التنمية.

وتراجع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول فى التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر الماضية، إلا أن مسئولى شركات المحمول أكدوا فى العديد من المناسبات أن هذا التراجع يرجع لقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية للشركات.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر قواعد جديدة لتسجيل خطوط المحمول منذ أكثر من عامين، لمنع بيع الخطوط المجهولة، والتى لا تحمل بيانات صحيحة لأصحابها وضبط سوق المحمول، وكان من بينها منع بيع خطوط المحمول خارج المحال التجارية للشركات والمنافذ المعتمدة.

وكشف التقرير الشهرى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مطلع فبراير الجارى، عن وصول عدد مشتركى الهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017.