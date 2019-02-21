مصدر: التحالف الدولى يتحقق من مقتل إرهابى فرنسى

رويترز

قال مصدر فرنسى اليوم الخميس إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذى يقاتل تنظيم داعش الإرهابى يتحقق مما إذا كان الإرهابى الفرنسى فابيان كلان الذى أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس 2015 قتل فى سوريا.

وأضاف المصدر قائلا "تجرى عمليات تحقق ومراجعة". كانت إذاعة فرانس إنفو وقناة تلفزيون (بي.إف.إم) قد ذكرتا يوم الجمعة أن كلان قتل وأصيب شقيقه جان ميشيل إصابة خطيرة في غارة جوية نفذها التحالف في بلدة الباغوز، آخر جيب لمتشددي الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.

وتم تحديد هوية كلان بأنه الرجل الذي ظهر صوته في تسجيل يعلن مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن الهجمات التي أدت إلى مقتل 129 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين في نوفمبر عام 2015. وأحجم الجيش الفرنسي ووزارة الداخلية الفرنسية عن التعليق.